Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrer eines dunklen Ford nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag, 5. Januar, gegen 21.45 Uhr auf einem Anwohnerparkplatz an der Otto-Hue-Straße einen Mercedes beschädigt und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet.

Laut der Aussage eines Zeugen fuhr der Mann einen schwarzen oder dunkelblauen Ford und touchierte damit bei dem Versuch, rückwärts in eine Parklücke einzuparken, den abgestellten Pkw rechts am Heck. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise rund 3.000 Euro.

Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell