Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fünf Personen bei Unfall im Begegnungsverkehr leicht verletzt, drei PKW beteiligt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Am Samstag, 04. Januar, gegen 14.45 Uhr, kam es auf der Warendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen und drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 23-jähriger VW-Fahrer fuhr in Richtung Bockum-Hövel und kam aus ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW Mercedes. Dieser wurde durch die Kollision zunächst gegen den hinter dem 23-jährigen fahrenden VW geschleudert und stieß danach gegen die Leitplanke. Die 44-jährige Fahrerin des Mercedes, ihr 49-jähriger Beifahrer (beide aus Dortmund), der 58-jährige VW-Fahrer, seine 44-jährige Beifahrerin sowie ein 6-jähriger Junge im Font des VW wurden allesamt leicht verletzt. Die drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; an den Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Warendorfer Straße bis ca. 17 Uhr gesperrt. (fa)

