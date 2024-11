Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: BMW prallt frontal gegen Birke

Hemslingen (ots)

Am Freitagabend den 16.11.24 wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Hemslingen-Söhlingen, Bothel und Rotenburg gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf die B71 am Trochel alarmiert. Ein BMW kam von der Straße ab und tuschierte einen Straßenbaum und prallte anschließend frontal gegen eine Birke. Das Einsatzstichwort lautete "Verkehrsunfall PKW eingeklemmt". Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass die Person in dem PKW eingeschlossen war. Die Rettungskräfte stellten zügig mit hydraulischen Rettungsgeräte eine Öffnung her, um die Person optimal medizinisch zu versorgen. Somit konnte der Schwerverletzte schnellstmöglich an den Rettungsdienst und Notarzt übergeben werden. Im Einsatz waren neben den Feuerwehren der Rettungsdienst sowie die Polizei. Die B71 wurde für die Rettungsmaßnahmen voll gesperrt.

