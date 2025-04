Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B30 - Fahrverbote für Raserei

Zum Teil gravierende Geschwindigkeitsverstöße deckte die Polizei am Mittwoch auf der B30 Streckenabschnitt Achstetten bis Hochdorf auf.

Ulm (ots)

Anlässlich der "Speedweek" war auch das Videofahrzeug auf der B30 zwischen Ulm und Hochdorf unterwegs. Der Zivilstreife fielen zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr gleich mehrere Verkehrsteilnehmer auf, die sich nicht an die Verkehrsvorschriften hielten. Es gingen den Polizisten auch zwei Schnellfahrende ins Netz, die ausserhalb geschlossener Ortschaften bei erlaubten 100 km/ bzw. 120 km/h deutlich zu schnell fuhren. So ein 20-Jähriger, der erst seit wenigen Monaten im Besitz eines Führerscheines ist. Der junge Fahrer raste mit seinem VW gegen 11.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Laupheim-Süd und Biberach-Nord mit 173 km/h über die B30. Und das noch, ohne einen Sicherheitsgurt angelegt zu haben. Den Fahranfänger erwartet nun ein empfindliches Bußgeld in Höhe von mindestens 480 Euro, zwei Punkten und ein einmonatiges Fahrverbot. Ähnlich erging es einem 23-Jährigen mit seinem BMW. Der fuhr kurz vor der Ausfahrt Biberach-Süd in Richtung Ravensburg und hatte im 100er Bereich mindestens 142 km/h auf dem Tacho. Dafür sind 320 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat fällig. Zwei weitere Autofahrende hielten sich zwar an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Allerdings hatten sie die Abstände zu den Vorausfahrenden deutlich unterschritten. Auf die beiden Fahrerinnen kommen Bußgelder von mindestens 160 Euro und einem Punkt zu.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++0683063

