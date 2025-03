Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250305.2 Preetz: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Preetz (ots)

Sonntagfrüh kam es in Preetz zu einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Radfahrerin. Die Frau stürzte und zog sich diverse Verletzungen zu. Die Person im Wagen flüchtete.

Nach Angaben der 35-jährigen Radfahrerin habe diese gegen 09:30 Uhr den Rethwischer Weg befahren und nach links in die Moritz-Schreber-Straße abbiegen wollen. In diesem Moment sei ein blauer PKW entgegengesetzt der Fahrtrichtung in zügiger Fahrweise aus dem Holstenweg auf den Rethwischer Weg zugefahren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden habe sie stark abgebremst und sei dadurch zu Fall gekommen. Der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin sei weitergefahren, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern. Im Krankenhaus wurden bei ihr ein Schlüsselbeinbruch und mehrere Prellungen am Oberkörper diagnostiziert.

Die Verletzte konnte keine Beschreibung der Person im Wagen abgeben. Gleiches gilt für den Fahrzeugtyp beziehungsweise das Kennzeichen.

Die Polizeistation Preetz leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 04342 / 10 770 entgegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell