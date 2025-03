Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250305.1 Kiel: Gewerbeeinbrüche Ende Februar - Zeugen gesucht

Kiel (ots)

In der Nacht von Mittwoch, dem 26.02.25, auf den Donnerstag, 27.02.25, kam es im Bereich Schilksee zu Gewerbeeinbrüche. Zudem wurde im Nahbereich der Tatorte ein Anhänger entwendet. Die Taten stehen möglicherweise im Zusammenhang. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Am Donnerstagmorgen alarmierten Mitarbeiter zweier unterschiedlicher gewerblicher Betriebe im Bereich Redderkoppel und Koppelberg die Polizei. Durch die Mitarbeiter waren Einbruchsspuren und entwendete Wertgegenstände festgestellt worden. Bei einem der Betriebe beläuft sich der Schaden auf mindesten 37.000 EUR.

Nach jetzigem Ermittlungsstand liegt die Tatzeit zwischen 16 Uhr am Mittwochnachmittag und 6 Uhr früh am Donnerstagmorgen. Am Donnerstagnachmittag teilte eine weitere Person der Polizei den Diebstahl eines Anhängers mit. Die Ermittlungen ergaben, dass dieser in unmittelbarer Nähe zu den Einbruchsobjekten abgestellt gewesen ist. Es ist nicht auszuschließen, dass die Tat mit den Einbrüchen im Zusammenhang steht. Es handelt sich um einen einachsigen Anhänger mit einem blauen Planenaufbau und einer hölzernen Klappe.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder dem entwendeten Anhänger geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei unter 0431 - 160 3333 zu melden.

Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell