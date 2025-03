POL-KI: 250304.1 Kiel: Personenkontrollen im Bereich der Hörnbrücke

Kiel (ots) - Das Kieler Bezirksrevier ermittelt aktuell wegen mehrerer Fälle von unerlaubter Abfallentsorgung. In Gaarden-Süd, Wellsee und Elmschenhagen wurden mehrere Säcke mit Mineraldämmwolle illegal entsorgt. An insgesamt sieben Orten in der Segeberger Landstraße, der Straße Sieversdiek, dem Goerdelerring und der Hultschniner Straße legten Unbekannte in den ...

