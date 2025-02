Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Gefährliche Körperverletzung

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Am Mittwochmittag gegen 12.10 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung am Busbahnhof in Friedrichsfeld.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich ein 17-jähriger Jugendlicher am Busbahnhof in Friedrichsfeld (Am Industriepark) auf, als er unvermittelt aus einer Gruppe von drei Männern in das Gesicht geschlagen wurde.

Nachdem der 17-Jährige zu Boden gegangen war, traten die Täter auf ihn ein und entfernten sich anschließend.

Der 17-Jährige erlitt durch den Übergriff leichte Verletzungen.

Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen bislang ohne Erfolg.

Die Täter waren ca. 20-25 Jahre alt, einer trug eine weiße, ein anderer eine schwarze Jacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken zu melden (Tel.: 02064-622-0).

/PR (Ref.: 250219-1337)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell