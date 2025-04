Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen/B10 - Unbekannter Verkehrsteilnehmer rastet aus

Zu einer Körperverletzung kam es am Mittwoch bei Süßen.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhr der 47-Jährige mit seinem VW auf der B466 und kam aus Richtung Heidenheim. Im Anschluss fuhr er auf die B10 in Richtung Esslingen auf. Vor dem Auffahren fuhr bereits ein blauer Mercedes Vito hinter ihm dicht auf und hupte mehrfach. Auf der B10 wechselte der Fahrer des Vito direkt auf den linken Fahrstreifen. Als er auf gleicher Höhe war, zeigte er dem 47-Jährigen den Mittelfinger. An der nächsten Ausfahrt (Schlater Straße, Süßen) drängte der Mercedes-Fahrer den VW nach rechts ab und hielt in der Ausfahrt an. Der Unbekannte stieg aus und es kam zu einem Wortgefecht. Danach holte der Mercedes Fahrer ein nicht näher definierbares Werkzeug mit Holzstiel aus seinem Auto und schlug damit auf den 47-Jährigen ein. Der erlitt dadurch eine leichte Verletzung am Unterarm. Einen zweiten Schlag konnte der 47-Jährige verhindern. Danach setzte sich der Unbekannte in sein Auto und fuhr weg. Der 47-Jährige begab sich zur Polizei und erstattete die Anzeige. In seinem Auto saßen noch zwei weitere Zeugen, die den Vorfall bestätigten. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/63-2360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Der soll um die 50 Jahre alt gewesen sein und hatte etwas längeres graues Haar nach hinten gekämmt. Kräftige Statur und mitteleuropäisches Erscheinungbild. Unterwegs war er mit einem blauen Mercedes Vito mit einem grauen Planenaufbau.

+++++++ 0684444 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell