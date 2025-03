Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub in S-Bahn sowie an Bahnhof in der Maudacher Straße

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend, den 08.03.2025, zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es zu zwei Raubdelikten im Bereich des Bahnhofs in der Maudacher Straße in Ludwigshafen sowie in der S-Bahn S4 in Fahrtrichtung Bruchsal. Im ersten Fall setzten sich die Täter in der S-Bahn zu den beiden 15- und 16-jährigen Geschädigten und forderten die Herausgabe von Bargeld und dem Mobiltelefon. Andernfalls drohten die Täter mit körperlicher Gewalt. Da die Geschädigten auf die Forderungen nicht eingingen, schlug einer der Täter einem Geschädigten mit der Hand auf den Kopf. Kurz darauf verließen die Täter ohne Raubgut die S-Bahn und entfernten sich in unbekannte Richtung. Im zweiten Fall entrissen die beiden Täter im Bereich des Bahnhofs einem 17-Jährigen die Geldbörse und entnahmen hieraus 10EUR. Im Anschluss haben die Täter den Geschädigten in die S-Bahn in Fahrtrichtung Neustadt gestoßen. Die Täter selbst seien an der Haltestelle geblieben.

Die Täter wurden als ca. 17-18 Jahre alt, männlich mit akzentfreies Deutsch beschrieben. Einer der Täter habe eine blaue Jacke getragen, sei ca. 1,80cm groß und schlank gewesen. Der zweite Täter habe einen schwarzen Jogginganzug getragen, sei korpulent gewesen und habe einen Kinnbart.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell