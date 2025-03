POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt

Haßloch (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am gestrigen Donnerstag (06.03.2025), gegen 10:45 Uhr, betrat ein 68-jähriger Mann den Garten seiner 71-jährigen Schwester in Haßloch und griff sie zunächst mit einem Elektroimpulsgerät an. Danach legte er ihr ein Seil um den Hals und zog ...

