Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer durch Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Freitagnacht (07.03.2025), gegen 23:40 Uhr, missachtete der 20-jährige Fahrer eines Opels an der Kreuzung Yorckstraße / Rheinallee die Vorfahrt eines 52-jährigen Fiat-Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde der Fiat gegen eine angrenzende Baustellenabsperrung geschleudert. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000EUR. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme musste die Yorckstraße in Fahrtrichtung Berliner Platz kurzzeitig gesperrt werden.

