POL-PPRP: 15-Jährige vermisst

Freinsheim (ots) - Am 21.07.2024 kam es am Bahnhof Freinsheim zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein damals alkoholisierter 31-Jähriger in einem Bus randalierte. Auf Grund seines aggressiven Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen und hierzu zur Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße verbracht. Während der Fahrt beleidigte der Mann die Polizeibeamten mehrfach auf übelste Weise. Nun verurteilte das Amtsgericht Bad ...

