Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldstrafe nach Beleidigung von Polizeibeamten

Freinsheim (ots)

Am 21.07.2024 kam es am Bahnhof Freinsheim zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein damals alkoholisierter 31-Jähriger in einem Bus randalierte. Auf Grund seines aggressiven Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen und hierzu zur Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße verbracht. Während der Fahrt beleidigte der Mann die Polizeibeamten mehrfach auf übelste Weise.

Nun verurteilte das Amtsgericht Bad Dürkheim den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2.800 Euro wegen Beleidigung der Polizeikräfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell