POL-PPRP: Potenzieller Fahrraddiebstahl verhindert

Speyer (ots) - Am Donnerstag (06.03.2025) brachen in der Zeit von 11 bis 16:15 Uhr Unbekannte in eine Wohnung in der Hafenstraße in Speyer ein. Entwendet wurden unter anderem Bargeld und wertvolle Uhren. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de ...

