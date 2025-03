Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 2. landesweite Aktionswoche "Deine PoliZEIT" - Entdecke den Polizeiberuf hautnah!

Schon mal darüber nachgedacht, wie spannend der Polizeiberuf wirklich ist? Dann nutze jetzt die Chance, es selbst zu erleben! Die Polizei Rheinland-Pfalz lädt dich zur 2. landesweiten Aktionswoche "Deine PoliZEIT" vom 21. bis 30. März 2025 ein. In dieser Zeit kannst du hautnah erleben, was es heißt, Polizistin oder Polizist zu sein!

Ob Schülerinnen, Schüler und alle weiteren Interessierten - wenn du dich für einen abwechslungsreichen, spannenden und krisensicheren Job interessierst, solltest du dir die Veranstaltungen in dieser Woche nicht entgehen lassen. In der Vorder- und Südpfalz erwarten dich zahlreiche Events, bei denen du direkt mit Polizistinnen und Polizisten sprechen und exklusive Einblicke in ihren Berufsalltag erhalten kannst.

Hier findest du alle Veranstaltungen der Aktionswoche des Polizeipräsidiums Rheinpfalz:

Samstag, 22.03.2025

Neustadt - "Accident @Saturday" von 09:00 bis 12:00 Uhr

Bei der Polizeiinspektion Neustadt geht ein Notruf ein: Es hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Am Unfallort findet Ihr ein stark beschädigtes Fahrzeug vor. Von den Insassen fehlt jede Spur. Was ist da wohl passiert? Helft uns bei der Aufklärung dieses Falles! Wenn Ihr bei unserem Planspiel dabei sein wollt, meldet euch bitte über folgende E-Mail-Adresse an: pineustadt.einstellungen@polizei.rlp.de

Das Mindestalter für die Teilnahme liegt bei 15 Jahren.

Dienstag, 25.03.2025

Edenkoben - Berufsinformationsabend von 18:30 bis 20:30 Uhr

Einsatz, Kontrolle, Festnahme, Tatort... Das Aufgabenfeld der Kriminalpolizei ist vielfältig. Der Abend bietet eine Vielzahl an Einblicken rund um das Einstellungsverfahren, das Studium sowie den Polizeialltag.

Anmeldung per Mail an piedenkoben.einstellungen@polizei.rlp.de

Frankenthal - Berufsinformationsabend von 19 bis 21 Uhr

Ihr interessiert euch für den Beruf eines Polizeibeamten? Einer Polizeibeamtin? Welchen Abschluss brauche ich? Wie lange geht das Studium? Wie ist es aufgebaut? Welche körperlichen und schulischen Voraussetzungen muss ich mitbringen? Wie viel Geld verdiene ich? Was sind meine Möglichkeiten innerhalb der Polizei? Fragen, Fragen, Fragen... Kommt vorbei und stellt sie uns! Wir versuchen alle zu beantworten.

Wir bitten um Anmeldung unter: pifrankenthal.einstellungen@polizei.rlp.de

Mittwoch, 26.03.2025

Ludwigshafen-Oppau - Berufsinformationsabend von 17 bis 20 Uhr

"Mittendrin, statt nur dabei" - Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 informiert Interessierte über den spannenden und vielfältigen Polizeiberuf. Der Abend bietet eine Vielzahl an Einblicken rund um das Einstellungsverfahren, das Studium sowie den Polizeialltag. Außerdem gibt es hierbei die Möglichkeit, die Dienststelle kennenzulernen und mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen.

Bei Interesse bitten wir um vorherige Anmeldung per E-Mail unter Angabe deines Alters und deiner Telefonnummer an: piludwigshafen2.einstellungen@polizei.rlp.de

Donnerstag, 27.03.2025

Schifferstadt - "Catch the Criminals - Tatort Schifferstadt" von 17:30 bis 19:30 Uhr

Erhalte Eindrücke in die Arbeit der Ermittler und hilf, einen Kriminalfall zu lösen.

Bitte melde dich an unter pischifferstadt.einstellungen@polizei.rlp.de

Freitag, 28.03.2025

Landau - Tatort Zukunft bei der Kriminalpolizei von 13 bis 17 Uhr

Einsatz, Kontrolle, Festnahme, Tatort... Das Aufgabenfeld der Kriminalpolizei ist vielfältig. Beim Tatort Zukunft werden wir dir genau diese Szenarien darstellen. Schaffst du es auch die Aufgaben zu lösen? Von dir und deinem Team kann es abhängig sein, ob der Fall ein Erfolg wird. Trau dich!

Anmeldung: kilandau.einstellungen@polizei.rlp.de

Eine Teilnahme ist ab 15 Jahren möglich.

Ludwigshafen - #Kripo #PP Rheinpfalz #Tatort Ludwigshafen von 15 bis 19 Uhr

Du interessierst dich für einen Job bei der Kripo? Ein Direkteinstieg ist jetzt möglich! Komme am 28.03.2025 vorbei, entdecke die vielfältigen Möglichkeiten der Kriminalpolizei und lerne unsere Kommissariate kennen. Wir freuen uns auf dich!

Anmeldungen bitte per E-Mail unter Angabe deines Alters und einer Telefonnummer an kdludwigshafen.fuegru@polizei.rlp.de

Eine Teilnahme ist ab 15 Jahren möglich.

Samstag, 29.03.2025

Ludwigshafen-Oggersheim - "Kofferraum auf" von 12 bis 16 Uhr

Ihr wolltet schon immer mal wissen, was sich im Inneren eines Streifenwagens verbirgt? Dann kommt am 29.03.2025 in der Zeit von 12 Uhr bis 16 Uhr bei uns vorbei. Auf dem Parkplatz der Decathlon-Filiale in Oggersheim (Adresse: Oderstraße 8, 67071 Ludwigshafen am Rhein) öffnen wir unseren Kofferraum für euch. Außerdem beantworten wir Fragen rund um den Polizeiberuf, die Bewerbung und die Ausbildung. Wir freuen uns auf euch!

Grünstadt - "Kofferraum auf" von 14 bis 16 Uhr

Ihr wolltet schon immer mal wissen, was sich im Inneren eines Streifenwagens verbirgt? Dann kommt am 29.03.2025 in der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr bei uns vorbei. In der Fußgängerzone in Grünstadt öffnen wir unseren Kofferraum für euch. Außerdem beantworten wir Fragen rund um den Polizeiberuf, die Bewerbung und die Ausbildung. Wir freuen uns auf euch!

Sonntag, 30.03.2025

Altrip - Fit für die Polizei? von 12 bis 16 Uhr

Wir üben mit dir Teile des Einstellungstests, wie z. B. den Standweitsprung, den Klimmzughang etc. Du kannst bei uns erstmalig den Parcours durchlaufen, den du im Studium bewältigen musst. Wir beantworten deine Fragen zum Einstellungstest und zum Studium.

Anmeldung unter: piludwigshafen1.einstellungen@polizei.rlp.de

Das Mindestalter für die Teilnahme liegt bei 16 Jahren.

Sei dabei! Jetzt informieren und anmelden!

Einige Veranstaltungen erfordern eine Anmeldung. Schau regelmäßig auf www.polizei.rlp.de/aktion, um dir deinen Platz zu sichern. Falls du in der Aktionswoche nicht dabei sein kannst - kein Problem! Auch zu anderen Zeiten gibt es regelmäßig Infoveranstaltungen, die du unter www.polizei.rlp.de/karriere findest.

Starte deine Zukunft bei der Polizei Rheinland-Pfalz - wir freuen uns auf dich!

