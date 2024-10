Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Schwarzer Audi A6 Avant beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Donnerstag (17.10.24) gegen einen schwarzen Audi A6 Avant gefahren. Gegen 8.30 Uhr stand eine 48-jährige Autofahrer aus Coesfeld mit ihrem Auto an einer Rot zeigenden Ampel an der Dülmener Straße. Sie war in Richtung Innenstadt unterwegs. Der Fahrer des vor ihr stehenden Autos setzte auf Höhe eines Fahrradgeschäfts zurück, um einem Abbieger Platz zu machen. Dabei fuhr er rückwärts gegen den hinter ihm stehenden Audi. Der Unbekannte stieg zunächst kurz aus, setzte seine Fahrt dann jedoch fort. Der Fahrer ist männlich, rund 28 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat eine schmale Statur, ist Osteuropäer, trug eine beige-schwarze Arbeitshose, eine blaue Jacke und eine Kappe. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

