Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheit im Straßenverkehr/Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Samstagabend (08.03.2025), gegen 19:10 Uhr, kam es in Ludwigshafen an der Kreuzung Maudacher Straße/Leininger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 33-jährige PKW-Fahrer, der die Maudacher Straße in Fahrtrichtung Bruchwiesenstraße befuhr und nach links in die Leininger Straße abbiegen wollte, musste aufgrund der rot zeigenden Ampel warten. Die 69-jährige PKW-Fahrerin, die hinter dem 33-Jährigen fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den PKW des 33-Jährigen auf. Beide Unfallparteien wurden infolge des Unfalls leicht verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungswagen versorgt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 40.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die 69-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,29 Promille, weshalb ihr zudem im Marienkrankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Unfallverursacherin überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell