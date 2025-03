Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Fahrzeug

Ludwigshafen (ots)

In dem Zeitraum vom 04.03.2025 bis zum 06.03.2025 parkte ein 54-jähriger Anwohner seinen weißen Alfa-Romeo in der Schwedlerstraße in Ludwigshafen. Bislang unbekannte Täter schlugen in diesem Zeitraum die Beifahrerscheibe des PKW ein und entwendeten aus dem Innenraum das verbaute Radio und eine Beatmungsmaske. Es entstand ein Sachschaden von circa 3500 Euro.

Zeugen, die sich in der Zeit vom 04.03.2025 bis 06.03.2025 in der Schwedlerstraße aufgehalten und etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

