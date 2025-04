Ulm (ots) - Um 12.20 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Einkaufsgeschäft in der Blaubeurer Straße zwei Personen. Die steckten mehrere Waren in ihre mitgebrachten Rucksäcke. Als ein Mitarbeiter die Diebe ansprach, flüchteten diese. Durch das Polizeirevier Ulm-West konnte ein 39-Jähriger im Rahmen der ...

mehr