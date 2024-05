Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Anzeigen nach verbaler Auseinandersetzung

Rudolstadt (ots)

Am Rande einer behördlich angezeigten Veranstaltung einer Partei kam es am Mittwochvormittag in Rudolstadt zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Kurz nach 10:00 Uhr war ein 73-jähriger Mann durch einen bislang Unbekannten im Rahmen von Aufbauarbeiten in der Marktstraße bedroht wurden. Zudem wurde eine 47-jährige Geschäftsinhaberin im weiteren Verlauf der Diskussion beleidigt. Eine mögliche Bedrohungshandlung wird in diesem Zusammenhang geprüft. Die Polizei führte vor Ort Zeugenvernehmungen durch und nahm mehrere Anzeigen auf. Inwieweit sich noch andere, bis dato unbekannte Personen strafbar gemacht haben, ist Gegenstand der Ermittlungen der Saalfelder Polizei. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können aktuell keine weiteren Angaben gemacht werden.

