POL-UL: (UL) Laichingen - Zu dicht aufgefahren

Am Donnerstag kam es auf der B28 zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Ein 42-Jähriger fuhr gegen 18 Uhr auf der B28 von Feldstetten in Richtung Suppingen. An einem Parkplatz wollte er ausfahren und verlangsamte seine Fahrt. Ein 44-Jähriger fuhr schon zu dicht auf und konnte nicht mehr bremsen. Er prallte mit seinem Nissan dem Renault in das Heck. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro. Bei der Aufnahme des Unfalls hatten die Polizisten den Verdacht, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und er musste eine Blutprobe abgeben.

+++++++ 0696455(TH)

