LPI-G: Kellereinbruch

Altenburger Land (ots) - Langenleuba-Niederhain: Im Zeitraum vom 27.03. zum 28.03.2025 brachen derzeit unbekannte Täter in der Kreuzallee in einer Betriebsstätte des Forstamtes einen Lagerraum auf und entwendeten aus diesem 2 Kanister mit Kraftstoff sowie zwei Handys. Der Beuteschaden liegt im dreistelligen Bereich Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

