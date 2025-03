Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Abend des 8. März 2025 wurde die Bundespolizei von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG darüber informiert, dass eine Person am Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße die Treppe hinuntergestoßen wurde. Auf Bahnsteig 5 trafen die Bundespolizisten eine verletzte Person, dessen Ehefrau sowie mehrere Zeugen an. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verletzten um einen 61-jährigen US-Amerikaner handelt. Dieser war zuvor in eine verbale Auseinandersetzung mit einem Mann geraten, die sich beim Ein- und Ausstieg in den Regionalexpress entwickelte. Anschließend setzte sich der Mann auf den Treppenabsatz mit Blickrichtung zum Personentunnel. Der 61-jährige US-Amerikaner verließ daraufhin den Zug, nahm Anlauf und versetzte dem Mann ein Angriff in Footballmanier in den Rücken. Dadurch stürzte der Geschädigte die Treppe hinunter. Auch der US-Amerikaner kam bei dieser Handlung zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Er musste noch vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend in die Unfallklinik Ludwigshafen am Rhein gebracht werden.

Mehrere Zeugen bestätigten den Sachverhalt und gaben an, dass der Geschädigte nach dem Vorfall in einen Zug nach Kaiserslautern stieg. Dort konnte die Bundespolizei den 46-jährigen deutschen Geschädigten am Hauptbahnhof Kaiserslautern antreffen. Trotz des Tritts in den Rücken und des Sturzes blieb dieser unverletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille.

Gegen den 61-jährigen US-Amerikaner wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

