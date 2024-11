Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Von winterglatter Fahrbahn abgekommen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 19. November 2024, 10:30 Uhr, ist ein Autofahrer in Delmenhorst von der winterglatten Straße abgekommen.

Der 51-jährige Delmenhorster befuhr mit einem SUV die Stedinger Landstraße in Richtung Wesermarsch. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der durch Schneefall glatten Fahrbahn ab und in Schräglage in einem Graben zum Stillstand. Am SUV entstanden Schäden in Höhe von mindestens 5.000 Euro, ein Bergungsunternehmen musste verständigt werden. Der 51-Jährige wurde am Unfallort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt, verzichtete aber auf den Transport in ein Krankenhaus.

Bei der Begutachtung seines Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass am SUV keine Winterreifen montiert waren. Der Delmenhorster wird sich auf die Zahlung eines Bußgeldes einstellen müssen.

