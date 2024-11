Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Emstek +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 18. November 2024, 08:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Emstek entstanden. Die Autobahnpolizei sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit war ein 60-jähriger Mann aus Hessen mit einem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Wilhelmshaven unterwegs. Zwischen dem Dreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Ahlhorn überholte ihn der Fahrer eines Sattelzuges mit schwarzem Sattelanhänger. Der unbekannte Fahrer scherte während des Überholvorgangs zu früh auf den rechten Fahrstreifen ein und zwang den 60-Jährigen so zum Ausweichen nach rechts. Dieser kollidierte mit den Schutzplanken am Fahrbahnrand, wodurch Schäden in Höhe von 11.000 Euro entstanden.

Der Fahrer des überholenden Sattelzuges setzte seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Der 60-Jährige suchte die Dienststelle der Autobahnpolizei an der Anschlussstelle Ahlhorn auf, wo er den Verkehrsunfall zu Protokoll gab. Nun wird nach Zeugen gesucht. Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise zum beteiligten Sattelzug geben kann, wird gebeten, unter 04435/9316-115 Kontakt mit der Autobahnpolizei aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell