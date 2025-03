BPOL-KL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bei Graffiti-Ermittlungen

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Die Bundespolizei Kaiserslautern durchsuchte gemeinsam mit Spezialeinheiten die Wohnung eines der aktivsten Graffitisprayer Deutschlands in Mannheim. Der dringend tatverdächtige 34-jährige Deutsche soll für zahlreiche Sachbeschädigungen an Zügen verantwortlich sein. Nach eigenen Angaben in einem Podcast soll er in den vergangenen Jahren bis zu 2.500 Graffitis gesprüht haben. Die hierdurch entstandenen Sachschäden werden auf Millionenhöhe geschätzt. Bei der Durchsuchung wurde eine Vielzahl belastendes Beweismaterial aufgefunden, welches u.a. potentielle Tatorte aufzeigt. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen muss der Beschuldigte nun auch mit hohen zivilrechtlichen Forderungen rechnen. Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten sowie weitere Personen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Graffitinamen SHARE, GPC, RAMBOS, DIESEL, WENS, OHIO, STIER, ROYAL, ZAMONE, ONIZE, TRUE, RISOM, KUGEL oder YOUTWO geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/340 730 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

