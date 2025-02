Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Frau mit verdächtigem Schild im Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am Morgen des 25. Februar 2025 machten Reisende eine Streife der Bundespolizei auf eine Frau aufmerksam, die mit einem Schild mit der Aufschrift "Achtung explosif" und "Bitte entschärfen" durch den Hauptbahnhof Mainz lief. Die Bundespolizisten trafen die 54-jährige Deutsche im Bereich des Gleisüberbaus an. Nach der Einschätzung der Beamten stellten diese fest, dass von der Frau keine akute Gefahr ausging. Auf Nachfrage gab die Frau an, dass sie mit ihrem Verhalten die Aufmerksamkeit eines Entschärferteams auf sich ziehen wollte, um diese kennenzulernen. Das mitgeführte Schild wurde durch die Bundespolizisten beschlagnahmt.

Gegen die 54-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Belästigung der Allgemeinheit eingeleitet.

