Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf - Frau verliert Zahn bei Sturz

Mainz (ots)

Am 21. Februar 2025 um 21:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Mainz von der Deutschen Bahn AG darüber informiert, dass eine junge Frau gestürzt war und sich verletzt hatte. Die 27-jährige Geschädigte nutzte mit zwei Begleiterinnen die Rolltreppe von der Zwischenebene zum Gleisüberbau im Hauptbahnhof Mainz, hierbei wurde sie plötzlich von einer unbekannten Person angerempelt, sodass sie zu Boden stürzte und auf den Mund fiel. Durch den Sturz verlor sie einen Schneidezahn und erlitt Blutungen und Schwellungen an der Lippe. Sie gab an, dass sie einen kurzen Stoß verspürt hatte und dann zu Boden ging. Den Verursacher des Sturzes haben weder sie noch ihre Begleiterinnen gesehen, da diese umgehend Erste Hilfe leisteten. Die 27-Jährige wurde vor Ort durch einen RTW medizinisch versorgt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/340 730 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell