Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am 21. Februar 2025 wurden im Hauptbahnhof Mainz zwei per Haftbefehl gesuchte Personen von der Bundespolizei festgenommen.

Gegen 10:45 Uhr sprach ein 28-jähriger Deutscher eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof an. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Diebstahls vorlag. Der Mann war zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt worden. Da er den Betrag nicht begleichen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach eingeliefert, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verbüßt.

Am späten Abend des selben Tages kontrollierten Bundespolizisten einen 45-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof Mainz. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl des Amtsgerichts Mainz wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Der Haftbefehl war erlassen worden, da der Mann einer Hauptverhandlung im Dezember 2024 unentschuldigt ferngeblieben war. Das Bereitschaftsgericht bestätigte den Haftbefehl und der 45-Jährige wurde ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach eingeliefert.

