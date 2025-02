Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Betrüger unterwegs: Achtung vor Haustürgeschäften - Wahlplakate beschädigt

Betrüger unterwegs: Achtung vor Haustürgeschäften - Tipps der Polizei

Bebra. Ein Mann aus Bebra wurde am Donnerstagnachmittag (06.02.) von dreisten Betrügern übers Ohr gehauen. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen klingelten eine junge Frau und ein junger Mann gegen 16 Uhr bei dem Herren in der Von-Trott-zu-Solz-Straße und gaukelten vor, auf der Suche nach Arbeit zu sein. Mit geschickter Gesprächsführung verschafften sie sich Zutritt ins Hausinnere. Erst im Nachgang stellte der Bewohner fest, dass die beiden unbemerkt Bargeld entwendet hatten.

Ihre Polizei Osthessen gibt Tipps, was Sie bei Haustürgeschäften und Werbeversprechen beachten sollten:

Die Schwindler vereinbaren nicht selten Termine an den Anschriften ihrer potentiellen Opfer. Das Ziel der Täter ist es, auf unterschiedlichsten Wegen in die Wohnungen und Häuser von gutgläubigen Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Ein unbemerkter Griff in das Schmuckkästchen der Bewohner und der betrügerische Besuch hat sich bereits gelohnt. Vor diesem Hintergrund ist die Bandbreite der Vorwände der Trickbetrüger nahezu unbegrenzt. Sei es als Pelz- oder Goldankäufer, Handwerker oder Hilfsbedürftiger, auch Puppen, Münzen, Schmuck und Uhren - die Betrüger zeigen großes Interesse an dem Hab und Gut ihrer Opfer und verwickeln sie dabei in ein Gespräch, in dem sie eine Vertrauensbasis aufbauen. Schließlich wollen die Schwindler nur ihr Bestes - ihre Wertgegenstände und ihr Geld!

Beachten Sie:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Lassen Sie sich Ausweise zeigen und überprüfen Sie die Existenz des Unternehmens. Handelt es sich dabei tatsächlich um ein Gewerbe mit frei zugänglichen und fest etablierten Geschäftsräumen? - Holen Sie sich Vergleichs- beziehungsweise Preisangebote ein und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Seien Sie besonders skeptisch bei angeblichen "Schnäppchen"! - Tätigen Sie den Verkauf nie alleine - laden Sie hierzu Familienangehörige, Freunde oder eine Vertrauensperson Ihrer Wahl ein! - Geben Sie keine Wertgegenstände oder Schmuck zur reinen "Echtheitsprüfung" oder "Wertbestimmung" an Fremde heraus.

Wichtig ist:

- Zahlen Sie auch nicht im Voraus für in Aussicht gestellte Leistungen und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung oder Quittung mit korrektem Datum und leserlichem Namen geben! - Scheuen Sie sich nicht davor, den Polizeinotruf unter der 110 zu wählen, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt

Wahlplakate beschädigt

Haunetal/Alheim. In einem nicht bekannten Zeitraum beschädigten Unbekannte ein Wahlplakat an der Hauptstraße "An den Lipperwiesen" in Haunetal. Die Sachbeschädigung wurde der Polizei am Mittwoch (05.02.) mitgeteilt. Auch ein Wahlplakat in der Nürnberger Straße in Alheim-Heinebach wurde in einem nicht bekannten Zeitraum beschädigt. Festgestellt wurde die Schmiererei am Donnerstag (06.02.) Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

