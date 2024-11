Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall mit Schwerlastkran - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, A39

14.11.2024, 17.45 Uhr

Möglicher Unfallverursacher gesucht

Wie bereits in den Medien berichtet wurde, kam es am frühen Abend des 14. November im Autobahnkreuz Süd auf der A39 in Richtung Wolfsburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Schwerlastkrans in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt wurde.

Nach Angaben der Beteiligten, sei der Unfall durch die Fahrerin oder den Fahrer eines weißen Transporters verursacht wurden.

Der Schwerlastkran hatte zur besagten Zeit im Bereich des Autobahnkreuzes die A39 Richtung Wolfsburg befahren. Er folgte dabei einem firmenzugehörigen LKW. Davor sei der weiße Transporter in gleiche Richtung gefahren. In Höhe des Abzweiges auf die A36 Richtung Harz habe der Transporter dann plötzlich und fast bis zum Stillstand abgebremst, bevor er nach rechts auf den Verzögerungsstreifen zur A36 gewechselt sei. Infolge habe der nachfolgende LKW eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Der wiederum folgende Schwerlastkran habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, so dass er auf den LKW aufgefahren sei.

Der Fahrer des Schwerlastkrans wurde durch den Zusammenstoß in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, bevor er in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Autobahnpolizei Braunschweig nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder Hinweise zum weißen Transporter geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0531/476-3715 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell