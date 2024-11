Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebstahl in Seniorenwohnheim

Braunschweig (ots)

Hermannstraße ,14.11.24, 10:00h

Täterduo entwendet Goldschmuck

Bereits vergangenen Donnerstag kam es zu einem dreisten Diebstahl in nördlichen Ringgebiet. Ein junger männlicher Täter ging im Bereich der Hermannstraße auf eine 96-jährige Dame zu und bot ihr Schleifarbeiten an. Obwohl sie ablehnte, klingelte wenig später ein zweiter, älterer Mann an ihrer Wohnungstür. Sie wollte dem Mann zwei Küchenwerkzeuge zum Schleifen holen. Er jedoch folgte ihr unvermittelt in die Wohnung und betrat das Schlafzimmer. Als der Mann ungefragt eine Schublade öffnete, in der sich Goldschmuck befand, sagte die Seniorin, dass sie diesen Schmuck behalten wolle. Anschließend verrichtete er die Schleifarbeiten und wurde dafür entlohnt. Erst im Nachgang stellte sich heraus, dass der Schmuck tatsächlich entwendet wurde. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell