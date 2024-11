Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Gefährdung einer Fußgängerin

Braunschweig (ots)

Ampel zur Haltestelle "Am Jödebrunnen", 13.11.2024, 12.30 Uhr

Am vergangenen Mittwoch fuhr ein VW Transporte, mit Aufschrift einer Braunschweiger Firma, mit hoher Geschwindigkeit trotz Rotlicht über die Ampel. Zur gleichen Zeit querte eine Fußgängerin, von "Burger King" kommend zur Straßenbahnhaltestelle "Am Jödebrunnen" bei Grünlicht die Straße. Vor der roten Ampel, auf den beiden Geradeausspuren, standen bereits zwei Pkw. Dennoch fuhr der VW Transporter auf der linken Spur, in Richtung A391, über die Ampel, sodass die Fußgängerin zurückweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei sucht nun nach den beiden Autofahrern, die an der roten Ampel standen und nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Braunschweig-Süd unter 0531/476-3515 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell