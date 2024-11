POL-BS: Polizei Braunschweig führt WhatsApp Channel ein

Braunschweig (ots) - Hermannstraße ,14.11.24, 10:00h Täterduo entwendet Goldschmuck Bereits vergangenen Donnerstag kam es zu einem dreisten Diebstahl in nördlichen Ringgebiet. Ein junger männlicher Täter ging im Bereich der Hermannstraße auf eine 96-jährige Dame zu und bot ihr Schleifarbeiten an. Obwohl sie ablehnte, klingelte wenig später ein zweiter, älterer Mann an ihrer Wohnungstür. Sie wollte dem Mann zwei ...

mehr