POL-OH: Brennender Lkw auf der BAB 7 - 38-j. Fahrer unverletzt

Kirchheim. Am Donnerstag (06.02.) befuhr ein 38-jähriger ukrainischer Fahrer mit einem in Polen zugelassenen Lkw (18 t) gegen 18.55 Uhr die BAB 7 - von Kassel kommend - in Richtung Fulda. Kurz vor dem Kirchheimer Dreieck nahm der Fahrer einen Brandgeruch im Führerhaus wahr. Daraufhin lenkte dieser den Lkw sofort auf den Standstreifen und stieg aus. Der Fahrer sah Flammen im Motorraum, holte daraufhin den Feuerlöscher aus dem Führerhaus und versuchte das Feuer zu löschen. Dies gelang jedoch nicht. Beim Eintreffen der Polizeistreife und Feuerwehr Kirchheim stand der Lkw bereits in Vollbrand. Der Lkw war mit Stückgut (u.a. Spülmaschinen-Tabs pp.) für einen Lebensmittel-Discounter beladen. Die Feuerwehr, die mit insgesamt 60 Einsatzkräften an der Brandstelle einegsetzt waren, konnte den Brand löschen und eine Ausbreitung im angrenzenden Böschungsbereich verhindern. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Fulda für die Dauer von etwa 2 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr in Fahrtrichtung Fulda wurde durch die Autobahnmeisterei an der Anschlussstelle Bad Hersfeld-West abgeleitet. Zwischenzeitlich konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Für die Bergungsarbeiten bleibt der erste und zweite Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn zunächst noch gesperrt. Als Ursache wird derzeit von einem technischen Defekt im Motorraum ausgegangen, da sich hinter dem Lkw ein ca. 50 Meter lange Ölspur befand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Ob durch den Brand ein Schaden an dem Fahrbahnbelag entstanden ist, wird nach den Abschleppmaßnahmen durch die Autobahnmeisterei geprüft.

