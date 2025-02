Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Schenklengsfeld. Am Montag (03.02.), gegen 18 Uhr, befuhren eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin aus Schenklengsfeld und ein Opel-Fahrer (56 J.) ebenfalls aus Schenklengsfeld die Landecker Straße aus Richtung Oberlengsfeld kommend in Richtung Hersfelder Straße. In Höhe der Unfallstelle bremste die Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab, um einigen Kindern das Überqueren des dortigen Zebrastreifens zu ermöglichen. Der nachfolgende Opel-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.500 Euro. Die 72-jährige Fahrerin des Mercedes sowie eine Mitfahrerin (65 J.) wurden leichtverletzt.

Verkehrsunfallflucht

Schenklengsfeld-Erdmannrod. Am Mittwoch (05.02.), gegen 14.50 Uhr, befuhr ein Fiat-Ducato-Fahrer aus Eiterfeld die L 3314 aus Richtung Wüstfeld kommend in Richtung Erdmannrode. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die L 3314 in entgegengesetzte Richtung. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel. Der Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen grauen VW-Tiguan, der von einem circa 60 Jahre alten Mann mit Dreitagebart gesteuert wurde. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine Frau mit roter Jacke. Hinweise erbeten unter 06621-932-0.

