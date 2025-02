POL-OH: Unfall zwischen Audi Q6-etron und einem LKW

Vogelsbergkreis (ots) - Sachbeschädigung an Pkw Lauterbach. In der Nacht von Montag (03.02.) auf Dienstag (04.02.) wurde in der Straße "Landsknechtsweg" oder in der Straße "Am Kirchberg" die linke Fahrzeugseite eines weißen Seats mit schwarzer Farbe beschmiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere ...

