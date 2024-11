LPI-EF: Unfallverursacher kehrt zurück

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda gerieten erneut Kennzeichentafeln in das Visier von Dieben. In Kannawurf hatten sich Unbekannte von Dienstag zu Mittwoch an einem Opel zu schaffen gemacht. Mit Gewalt rissen sie beiden Kennzeichen von dem Auto ab und verursachten dadurch Sachschaden. Mit ihrem Beutegut im Wert von etwa 50 Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Durch die Polizei wurden die ...

