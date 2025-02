Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Pkw-Brand auf der A7

Knüllwald. Am Dienstagnachmittag (04.02.) kam es gegen 17.05 Uhr auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld-West zu einem Pkw-Brand. Ein 35-jähriger Mann aus dem Landkreis Herzogtum Lauenburg war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hyundai Tucson auf dem rechten Fahrstreifen von Homberg/Efze kommend in Richtung Fulda unterwegs. Nach aktuellen Erkenntnissen veranlasste ein lauter Knall im Motorraum den Mann dazu, sein Fahrzeug auf dem Standstreifen zu stoppen und auszusteigen. Kurze Zeit später stand der Hyundai bereits in Vollbrand. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und löschten den Brand umgehend ab. Dennoch brannte das Fahrzeug vollkommen aus. Die A7 war in diesem Bereich zeitweise voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

Auffahrunfall an Zebrastreifen

Schenklengsfeld. Am Montag (03.02.), gegen 18 Uhr, befuhren eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin aus Schenklengsfeld und ein 56-jähriger Opel-Fahrer - ebenfalls aus Schenklengsfeld - die Landecker Straße aus Richtung Oberlengsfeld kommend in Richtung Hersfelder Straße. Nach aktuellen Erkenntnissen bremste die 72-Jährige ihr Fahrzeug an einem Zebrastreifen ab, was wiederum der dahinterfahrende 56-Jährige zu spät bemerkte und auffuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Die Mercedes-Fahrerin sowie ihre 65-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Parkplatzrempler

Bad Hersfeld. Am Montag (03.02.), gegen 13.40 Uhr, parkte ein Opel-Meriva-Fahrer aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Beim Zurücksetzen aus der Parklücke, kollidierte er nach aktuellen Informationen mit einem dahinter befindlichen Opel Mokka. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 6.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Eichenrod. Am Dienstag (04.02.), gegen 04.30 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford Focus die Landesstraße von Rixfeld herkommend und wollte die Bundesstraße in Richtung Eichenrod überqueren. Unmittelbar nach dem Überqueren verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend durchbrach der Wagen ein Gestrüpp und prallte gegen einen stehenden Baum. Bei dem Unfall verletzte sich der Pkw-Fahrer leicht. Er wurde vorsorglich in das Eichhofkrankenhaus nach Lauterbach eingeliefert. Bei dem Unfall wurde auch ein Leitpfosten beschädigt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

