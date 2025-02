Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw - Reifen beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Lauterbach. In der Nacht von Montag (03.02.) auf Dienstag (04.02.) wurde in der Straße "Landsknechtsweg" oder in der Straße "Am Kirchberg" die linke Fahrzeugseite eines weißen Seats mit schwarzer Farbe beschmiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen beschädigt

Mücke. Mittels eines nicht bekannten Gegenstandes beschädigten Unbekannte am Dienstag (04.02.), zwischen 6 Uhr und 6.45 Uhr, drei Reifen eines weißen Audis. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße "Stückweg" in Merlau. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell