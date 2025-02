Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Sachbeschädigung - Glasscheibe beschädigt

Kennzeichen entwendet

Freiensteinau. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntagnachmittag (02.02.) und Montagvormittag (03.02.) die beiden amtlichen Kennzeichen "GN-J 1623" eines grauen Opel Astras. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Birsteiner Straße in Radmühl. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung

Romrod. Zwischen Freitag (31.01.) und Sonntag (02.02.) haben unbekannte Täter die Hauswand eines Kirchengebäudes in der Alsfelder Straße mit schwarzer Farbe besprüht. Am Montagnachmittag (03.02.) wurden zudem weitere Sachbeschädigungen durch schwarze Farbe an einem Wahlplakat sowie der Infotafel einer Bushaltestelle in der gleichen Straße festgestellt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Glasscheibe beschädigt

Grebenhein. Zwei Glasscheiben der Bushaltestelle "Oberwald" in der Straße "Zum Steinchen" wurden durch Unbekannte beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Die Sachbeschädigung ist am Montag (03.02.), gegen 13.50 Uhr, aufgefallen und der Polizei gemeldet worden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

