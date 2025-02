POL-OH: Polizeieinsatz in Neuenberg - Diebstahl von Kennzeichen

Polizeipräsidium Osthessen

Polizeieinsatz in Fulda-Neuenberg

Fulda. Am Montag (03.02.), gegen 21 Uhr, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich der Max-Will-Straße in Fulda-Neuenberg. Zeugen hatten zuvor mitgeteilt, dass sie mehrere schussähnliche Geräusche wahrgenommen hätten. Im Anschluss sollen aus dem Bereich mehrere Personen weggerannt sein. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden insgesamt drei Jugendliche festgestellt, die sich in dem besagten Bereich aufhielten. Zudem konnte bei der Absuche eine Tasche aufgefunden werden, in der sich eine Schreckschusswaffe, Bargeld sowie Rauschmittel befanden. Ein 16-Jähriger wurde in diesem Zusammenhang vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weitere Sachverhaltsaufklärung ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Diebstahl von Kennzeichen

Fulda. Am Montag (03.02.), gegen 08.30 Uhr, stellte die Besitzerin eines in der Elisabeth-von Thadden-Straße geparkten Renault fest, dass im Zeitraum zwischen Freitag (31.01.) und Montag (03.02.) an ihrem Pkw die beiden amtlichen Kennzeichen FD-MS 1997 entwendet worden waren. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

