POL-PDNW: PI Grünstadt - Ausländischer Versicherungsschutz führte zur Strafanzeige

Grünstadt (ots) - Am Freitag, den 31.01.2025, kam es zwischen 08:45 Uhr und 09:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Daimlerstraße in Grünstadt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in eine Parkbucht den Skoda Citigo einer 70-jährigen Frau, welche ihren PKW ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkt hatte. Der ...

