Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - schwarzer Pkw flüchtet nach Unfall auf der B9 beim Autobahnkreuz Speyer

Speyer (ots)

Am 31.01.25, gegen 16.03 Uhr, kam es auf der B9 in Richtung Ludwigshafen auf Höhe des Autobahnkreuzes Speyer (A61/B9) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Nach Angaben der Unfallbeteiligten an der Unfallstelle wurde der Unfall durch einen schwarzen Pkw ausgelöst. Dieser sei von der A61 gekommen und wollte auf die B9 in Richtung Ludwigshafen auffahren. Hierbei übersah der Fahrer des schwarzen Pkw offenbar den Mercedes-Benz (E-Klasse) eines 61jährigen Speyrers, der auf dem rechten Fahrstreifen der B9 fuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem einfahrenden Pkw zu vermeiden wich der 61jährige mit seinem Auto nach links aus. Hierbei touchierte er jedoch mit seiner linken Fahrzeugseite den auf der Überholspur fahrenden DS7 eines 37jährigen Mannes. Der Fahrer des DS7 versuchte seinerseits noch einen Zusammenstoß zu vermeiden, indem er nach links auswich. Hierbei touchierte er jedoch die Mittelleitplanke.

Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten und seinen Pflichten nachzukommen einfach weiter. Nach Angaben der Unfallbeteiligten handelte es sich bei dem Unfallverursacher um einen schwarzen SUV der Marke Audi.

Bei dem Unfall wurde die 36jährige Beifahrerin im Pkw DS7 leicht verletzt. Sie erlitt ein Schleudertrauma. Nach Schätzung der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20000,- Euro.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim bittet Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen Audi, oder dem Verkehrsunfall machen können, sich telefonisch unter 06237/9330, oder via E-Mail an "pastruchheim@polizei.rlp.de" zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell