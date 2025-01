Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Haßloch (ots)

Am gestrigen Donnerstag (30.01.25) kontrollierten Beamte der PI Haßloch in der Adam-Stegerwald-Straße aus Richtung Westrandstraße die vorgegebene Geschwindigkeit von 50 km/h. In der Zeit von 19:30 Uhr bis 20.15 Uhr wurden acht Geschwindigkeits-Verstöße festgestellt. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 69 km/h. Weiterhin wurde ein Verstoß gegen die Ladungssicherung geahndet.

Die Polizei wird weiterhin unangekündigt Geschwindigkeitskontrollen im Dienstbezirk durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell