Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Zu einem Wildunfall mit einem Reh kam es gestern Abend auf der L 1048 bei Marlishausen. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Daimlers konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen als die zwei Tiere die Straße querten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem der Rehe, was verletzt davon lief. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell