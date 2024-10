LPI-GTH: Kollidiert

Allzunah (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 68-jähriger Motorradfahrer fuhr gestern Nachmittag von Dreiherrenstein in Richtung Allzunah. Dabei kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Liegen. Der 68 Jahre alte Mann wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro, es wurde abgeschleppt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

