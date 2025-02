Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfallflucht

Grünstadt (ots)

Am Freitag, den 31.01.2025, kam es zwischen 08:45 Uhr und 09:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Daimlerstraße in Grünstadt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in eine Parkbucht den Skoda Citigo einer 70-jährigen Frau, welche ihren PKW ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkt hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten.

Am Pkw der 70-Jährigen entstand Sachschaden an der rechten Fahrzeugfront in Höhe von circa 2000 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher und dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt entgegen.

