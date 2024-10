Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241025 - 1039 Frankfurt- Bornheim: Sachbeschädigung an Wahlplakat

Frankfurt (ots)

(ma) Am gestrigen Donnerstag (24. Oktober 2024) meldete ein aufmerksamer Zeuge ein brennendes Wahlplakat in der Berger Straße. Gegen 23.00 Uhr teilte er der Polizei mit, dass er beobachtet habe, wie ein Mann ein brennendes Plakat der Partei "Die Linke", das an einem Laternenmast befestigt war, gefilmt habe und anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sei.

Die Polizeistreife löschte das Plakat. An der Laterne konnte kein Schaden festgestellt werden.

Eine Fahndung nach dem möglichen Täter verlief ohne Ergebnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell